Tagle underscores devotion, mission, and gift

MANILA, Philippines — On the Feast of Black Nazarene, His Eminence Luis Antonio G. Cardinal Tagle urged Filipinos to utilize “gifts” as devoted servants to fulfill the Lord’s mission.

This was Tagle’s message before thousands of devotees in Quirino Grandstand in Manila during a Holy Mass early Thursday morning, hours before the annual procession of the Black Nazarene or Traslacion.

The mass was led by Tagle as homilist and Rev. Msgr. Hernando Coronel as main presider.

In his homily, Tagle delved into the religious event’s theme this year: “Iba’t-ibang Kaloob, Isang Debosyon, Tungo sa isang Misyon” (Different Gifts, One Devotion, Towards One Mission).

Devotion vs Obligation

Tagle posed a question to students in the crowd: “Nag-aaral ba kayo? Ano ‘yun obligasyon o debosyon? Sana debosyon.”

(Are you studying? Is this an obligation or devotion? I hope it is devotion.)

Tagle likened devotion to loyalty and making a vow.

“Ang tao na kumikilos na dahil lang sa obligasyon, masama ang loob. Mabigat ang loob. Gagawin ang isang bagay, kaladkad ang paa,” Tagle said.

(People who act because of obligation often resent it, have a heavy heart. They will drag their feet to do things.)

Jesus Christ’s sacrifice was not simply about death. Tagle said it was a result of his devotion, and not obligation.

“Hindi lang ito kamatayan para kay Hesus. Ang kamatayan niya ay bunga ng kanyang debosyon–pagiging matapat masunurin sa Ama,” Tagle said.

“Pero sinabi rin sa ebanghelyo na si Hesus ay may debosyon sa kapwa tao. Sa katunayan, hinubad niya ang katangian ng pagiging Diyos para maging kapiling natin, maging kaisa natin,” he added.

Our mission? Spread love

When Jesus Christ died on the cross, Tagle said it did not signify failure but rather an achievement of mission which was to save mankind through love–a mission that was rooted from devotion.

“Pero bakit natin sinasabing nagtagumpay ang krus ni Hesus samantalang parang natalo siya? Kung titingnan natin ang krus ni Hesus, hindi lamang ito pagdurusa, ang nagtagumpay sa krus ay pag-ibig niya, pag-ibig na tatahakin lahat, susuungin lahat wag lang mapahamak ang kapwa,” Tagle said.

“Wala ng pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng taong handang mag-alay ng buhay para sa kaibigan. ‘Yan ang nagtatagumpay sa krus ni Hesus. Tagumpay ng pag-ibig laban sa pagpapahamak ng kapwa, tagumpay ng pag-ibig para mabuhay ang kapwa, tagumpay ng pag-ibig para maligtas ang kapwa,” he added.

This mission, Tagle said, should be followed by the faithful.

“Hindi tayo ang dapat maging daan sa kapahamakan, kasiraan ng kapwa. Ang tunay na deboto ni Hesus, daan ng pagliligtas. Sa atin dapat nagsisimula ang tagumpay ng pag-ibig,” Tagle said.

“Hinahamak hamak ka, mahalin o ang humahamak sayo. At pag minahal mo, ikaw ang mas marangal, pero kapag hinamak mo ang humahamak sa’yo, talagang ibinababa mo na ang sarili mo.

“Sinasaktan ka, mahalin mo, yakapin mo, sabihin mo mahal kita. At ikaw ang magiging ganap. Pero kung mananakit ka sa nanakit sa iyo, ikaw na ang nanakit sa sarili mo rin. Ang misyon natin, kahit anong pinagdadaanan, magwagi ang pagmamahal,” he added.

Utilize gifts

In accomplishing the mission, Tagle said that the faithful should utilize their “gifts.”

For instance, the gift of being good with words. Tagle said this should not be used to manipulate people and twist the truth.

“Kung mayroon kang kaloob na magaling kang magsalita, gamitin mo yan huwag sa pambobola, huwag sa manipulasyon ng katotohanan, huwag para manlinlang ng mga nililigawan mo tapos ay iiwanan mo pala,” Tagle said.

“Iyang kaloob mo, gamitin sa debosyon at misyon… Gamitin mo ang kaloob na mahusay kang magsalita, ipahayag mo ang katotohanan, ipahayag mo ang salita ng Diyos katulad ni Hesus,” he added.

Tagle reminded the devotees of the connection of the three–devotion, mission, and gift.

“Mga deboto, ang debosyon umuuwi sa misyon at walang makakapagsasabing di ko kaya ang misyon, hanapin mo ang kaloob na natanggap mo. Ang kaloob na yan palalimin mo sa pag-ibig at sa pamamagitan nyan, magtagumpay nawa ang Diyos sa iyong paglilingkod,” Tagle said.

“Tanggapin sa ating kalooban ang kaloob ng Diyos para sa atin. Hingin natin ang tunay na debosyon para maikiisa tayo sa misyon ni Hesus,” he added.

