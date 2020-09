“‘Takot na takot ako’: Vice Ganda opens up about struggles amid pandemic”

Vice Ganda revealed that he encountered a lot of challenges in the recent months.

Vice Ganda became emotional in his latest vlog titled “Ang Istorya Ko Na ‘Di Nyo Alam,” wherein he opened up about his struggles in the recent months.

According to the It’s Showtime host, it is not only the COVID-19 that gave him so much fear but also the franchise crisis that shut down the broadcast operations of his home network ABS-CBN.

“Takot na takot ako sa COVID, takot na takot akong mahawa. Takot na takot akong magkasakit… Takot na takot akong tuluyang magsara ang ABS-CBN kasi mawawalan kami ng mga trabaho. Hindi lang dahil sa pera, of course, factor ang pera, totoo ‘yon kailangan natin ng pera, pero ‘yung thought na hindi na ako magtatrabaho. Hindi na kasi ako sanay na hindi nagtatrabaho,” he revealed.

Vice continued, “‘Yung thought na mawawalan ako ng platform para makapagpatawa at saka ‘yung fact na ‘yung supporters ko hindi ako makikita, hindi ko maririnig ang madlang people, takot na takot ako roon.”

Vice remarked that it was also very hard to be away from his loved ones amid such an uncertain time.

“Tapos takot na takot ako na isa-isang nawawala ‘yung mga taong malapit sa akin. Una, parang nawala ang pamilya ko sa akin physically kasi hindi ako makapunta sa bahay ng nanay ko kasi hindi rin sila makapunta sa akin. Ganoon dapat i-isolate natin ang isa’t isa, mag-quarantine tayo para safe tayo at hindi kumalat ang virus. So physically parang nawala. Tapos nawala ‘yung mga katrabaho ko. Tapos hindi kami umeere,” he said.

[embedded content]

Vice revealed that one of the challenges he also encountered recently is the passing of his best friend.

“So ang natitira sa akin ‘yung mga kasama ko sa bahay. Tapos ‘yung isa sa pinakamahalagang kasama ko sa bahay, ‘yung best friend ko, nawala. Hindi ko maintindihan bakit, kung paano,” he said.

Vice Ganda, may bagong channel na

Vice relayed that his realization from everything that happened is that there are things in life that are beyond his control.

“Hindi pala ako ganun kalakas at kailangan ko maramdaman na hindi ako ganun kalakas para kumapit ako roon sa malakas. … Akala ko lahat ng problema ay kaya kong gawan ng paraan. I thought I could be in control all the time but now, it’s very clear I can not be in control of everything,” he stated.

Vice remarked that it is God who he is depending on right now because it is only God who can control everything.

“‘Yun ang pinagpapasalamat ko na may ipinamumulat sa akin si Lord. Hinuburan ako ni Lord ng kumpyansa, lakas, binabawasan niya ako ng tapang para bumalik ako sa kanya para ma-realize ko na ako lang ‘to. Hindi ko kaya lahat. Kailangan kong bumalik sa Kanya,” he stated.