“Tambalang Juday-Piolo at Juday-Wowie, posibleng maganap muli?”

Patuloy ang panawagan ng fans sa reunion movie projects ni Judy Ann Santos sa mga leading man na naging bahagi ng kaniyang karera bilang isang aktres.

Hindi isinantabi ng aktres na si Judy Ann Santos ang posibilidad ng reunion project nila ng aktor na si Piolo Pascual, na hiling pa rin ng mga fans hanggang sa ngayon.

Sa panayam ng entertainment media sa naganap na online kuwentuhan para sa kaniyang upcoming Kapamilya show na “Paano Kita Mapasasasalamatan,” game na game na sinagot ng Kapamilya actress ang naging tanong kung may pag-asa pa ba na matuloy pa rin ang inaasam na reunion project nila ni Piolo, na huling nagsama sa pekikukang “Don’t Give Up On Us Baby” noong 2006.

“Siguro kapag nagkaron na ng vaccine at pwede na lumabas lahat ng tao di ba?” masayang tugon ni Juday. “Siguro matutuloy na siya. We’ll see,” aniya pa.

Matatandaan na sa mga nakaraang pahayag ng aktres sa PUSH, inilahad niya ang kanyang mga kondisyon kung matutuloy man ang kanilang proyekto.

READ: Judy Ann Santos, ipinaliwanag kung bakit hindi natutuloy ang proyekto nila ni Piolo Pascual

“Parati ko namang sinasabi kapag may magtatanong. Wala namang imposible sa buhay na ito at sa panahong ito. It’s just a matter of time. Nagkataon lang, inabot kami ng COVID. I guess hahaba pa ang panahon bago kami makagawa ng project together. It’s just also a matter of right material,” ani ng aktres.

Patuloy pa niya: “Ang tagal, ilang dekada na ang nagdaan after nung huli naming project. Habang tumatagal, mas lalong dapat may substance yung material. Mas worth it panoorin kasi matagal inabangan.”

At ngayong dumaan ang lockdown dahil sa COVID-19, umaasa ang aktres na may makapag-produce ng magandang kuwento at materyal para sa kanila ni Piolo.

“Gusto ko isipin na with this lockdown, magkakaroon ng magandang material na napapanahon at sobrang worth it gawin. Baka kapag nagkita kami, pareho na puti ang buhok namin,” pabirong pahayag ng aktres.

Kung patuloy ang panawagan sa Piolo-Juday tandem, isa rin sa mga markadong kapareha ni Judy Ann ay si Wowie De Guzman na kaniya namang nakasama sa mga pelikulang “Dito Sa Puso Ko”, “Paano ang Puso ko” at “Muling ibalik ang Tamis ng Pag-ibig” at ang teleserye na “Mara at Clara,” na isa sa pinakamatagumpay na TV series ng ABS-CBN.

Sa isang panayam ng PUSH kay Wowie, naitanong rin natin kung bukas ba siya sa posibilidad na makasama si Juday sa isang proyekto.

READ: Wowie De Guzman, napa-throwback sa nakaraan nila ni Judy Ann Santos

“Of course wala namang problema Bakit Hindi? Especially napaka tagal na ‘yung last project na pinagsamahan namin, so parang kung mabigyan ng opportunity again to work with her at this time, I will accept it,” pahayag ni Wowie sa panayam.

Kung game si Wowie sa reunion nila ni Judy Ann, game rin ang aktres kung may magandang kuwento rin na babagay sa kanilang dalawa.

“Oo naman , of course. Mga lumang tao kami. I guess yung naghahanap ng tandem namin, mga lumang tao din ‘di ba? Wala namang impossible lalo na sa industriya natin. Of course it’s been three decades nung huli kami magkatrabaho ni Wowie. That’s a lot of time na hindi kami nagkita. It would be interesting,” sabi pa ni Judy Ann.

At kung matutuloy man, isa lang ang pangamba ng aktres.

“Hindi ko lang alam kung interesado pa yung mga bagong tao na makita kami together. But it’s a nice concept. That would be totally different. Siguro wala na kaming tweetums factor bilang tapos na kami doon. Grumaduate na kami ng valedictorian sa part na iyan. Ibigay na natin sa iba,” pahayag pa ng Kapamilya actress.

Sa ngayon, tutok muna si Judy Ann bilang isang public service host sa bagong Kapamilya show na “Paano Kita Mapasasalamatan” na mapapanood sa Kapamilya Channel.