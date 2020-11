“‘Tanga nalang ang maniniwala’: Jessy Mendiola, pinabulaanan ang kumakalat na litrato sa social media”

Nilinaw ni Jessy Mendiola na peke ang kumakalat na litrato ngayon sa social media na nakasuot siya ng bikini at may nakalagay na ‘RIP Rico J. Puno.’

Mariing itinaggi ng aktres na si Jessy Mendiola na siya ang nag-post ng isang litrato na ikinagalit ng maraming netizens.

Kumalat kamakailan sa social media ang litrato ni Jessy Mendiola na ikinagalit ng marami dahil umano sa hindi pagiging angkop nito lalo pa’t kakatapos lang ng bagyo.

Ngunit ang hindi ang alam ng marami ay peke ang nasabing litrato na tila kuha sa kanyang Instagram stories at naglalaman ng caption na “RIP Rico J. Puno.”.

Matatandaang pumanaw si Rico J. Puno – na itinuturing na isa sa mga magagaling na mang-aawit sa bansa – noong taong 2018.

Ani Jessy, “edited” ang nasabing litrato

“Guys, tanga nalang maniniwala na I posted this. Please refrain from retweeting or reposting this. Edited pic,” saad ni Jessy.

Dagdag pa ni Jessy, sana respetuhin umano ang music icon na dalawang taon na ang nakalilipas simula nang sumakabilang-buhay.

“Respeto naman sa sumakabilang buhay,” sambit ni Jessy.

Nagbigay naman ng babala si Jessy sa mga taong basta-basta na naniniwala sa mga nakikita sa social media at sinabing: “Wag maniwala sa lahat ng nakikita online.”

Sa kabila nang pambabatikos na natanggap nito online, pinatunayan ni Jessy na ginamit niya ang kanyang social media influence sa tamang paraan nang manawagan ito ng donasyon para sa mga nasalanta ng bagyo.

Sa isang Instagram post, makikita ang isang litrato kung saan may nakalagay na “Pray for the Philippines” at may mga numero at bank account ng grupong Rock Ed Philippines.