“‘’Te, nawawala engagement ring ko!’: Antoinette Jadaone, ikinuwento ang muntikang pagkawala ng singsing”

ANG ALAMAT NG NAWAWALANG MALUWAG NA SINGSING Pa-check out na kami ng hotel sa Rome. Nag-aayos na kami ng maleta. “Nasa’yo singsing?” sabi ni Dan. Tiningnan ko ‘yung daliri ko. WALA ANG SINGSING. “WALA ANG SINGSING!!!” sabi ko. At lumaki ang mga mata ni Dan. Malaki na mata niya pero may inilaki pa — ito yata ‘yung inspirasyon ng mga cartoons ng Looney Tunes. Lumaki na rin mga mata ko. Malaki na rin mga mata ko pero may inilaki pa. Nagpalakihan kami ng mga mata. Kontes ito. It’s a tie. Chineck ko ang banyo. Sa lababo — kakasipilyo ko lang, nahulog ba??? Kinalikot ko ‘yung drainage, wala! Jusko, wag naman sanang nahulog! Chineck ko ‘yung basurahan. Mami, hinalungkat ko, jusko ang dirty, pero ‘yung singsing jusko po, okay lang maging dirty! Wala! Jusko, rurok na ba ng katangahan ko at nai-flush ko??? Jusko, wag naman sana, kasi mahirap kalikutin ‘yung inidoro, super dirty na! Oo, nakatira ako malapit sa Pasig River pero inidoro is dirty pa rin! Chineck ko maleta ko. Naghihintay na ‘yung room cleaner kasi 10am pa dapat ang check out pero past 12 na. Sabi ko, “Te, nawawala engagement ring ko!” Syempre in English, so naintindihan niya bilang TFC subscriber. Tinanggal ko ‘yung inayos ko nang mga damit at balabal para magkasya lahat sa isang maleta lahat ng gamit. Tinanggal ko mga pantalon, mga coat, at biglang — TING! Bwakangangshet, andun ang singsing! Kung kaninang umaga PH time ay may naramdaman kayong hangin, ‘yun ‘yung buntung-hininga ko. Jusko. ‘Yung sigh of relief, akala ko nagawa ko na dati, pero hindi. ‘Yun pala ang sigh of relief. Kapag ipapagawa ko ang sigh of relief sa mga artista, alam ko na kung paano talaga. Take 1 kaya ko ‘yan. Kaya pag-uwi ko ng Pinas, ‘yan ang una kong gagawin — pasisikipan ang singsing. Tapos ite-train ko ang sarili kong ‘yan ang unang aalamin bago lumabas ng bahay. Hindi “nakapag-bra ka ba?” Nakapag-panty ka ba? Nabayaran mo ba ang Globe? Ang internet? Hindi! ‘Yung bwakanangshet na singsing, nai-flush mo ba??? . At ‘yan ang alamat ng kasalanan talaga ito ng Tiffany’s at pagpalaganap ng diamond rings eh. Oo siya talaga may kasalanan, hindi ako. Bakit ako? Bakit parang kasalanan ko?!##

A post shared by Antoinette Jadaone (@tonetjadaone) on Feb 28, 2020 at 7:08am PST