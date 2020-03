“Team up ni Joshua Garcia at Janella Salvador, posible bang mauwi sa totohanan?”

Unang napanood ang tandem nina Janella Salvador at Joshua Garcia sa ‘The Killer Bride.’

Hindi inakala ng Kapamilya star na si Janella Salvador na magiging mainit ang pagtanggap ng fans sa nabuong team up nila ni Joshua Garcia na nagsimulang mapanood sa The Killer Bride .

Sa panayam kay Janella sa digital promotion ng kaniyang upcoming single na “Blanko”, inamin ng Kapamilya star na kahit siya ay nagulat sa positive reaction ng fans sa kanila ni Joshua.

“Natutuwa ako sa support ng lahat and hindi ko talaga siya inexpect na after Killer Bride ganito ang supota ng mga tao sa amin. Kaya very thankful kaming dalawa ni Joshua sa lahat ng mga nanood, sa lahat ng talagang nagapapa trend, nagti-tweet, lahat natutuwa kami sa kanilang lahat,” aniya sa panayam.

Dahil nabitin sa dalang kilig sa The Killer Bride, nasundan pa ito ng kilig sa isang episode ng Maalaala Mo Kaya kung saan mas lalong kilig ang kanilang naging hatid.

[embedded content]

Sa kanilang chemistry, aminado si Janella marami ang nadadala sa kanilang team-up ni Joshua na hiling na magkatuluyan nalang silang dalawa. Pero ayon sa aktres: “Friends kami ni Joshua e, we’re really, really good friends and both of us, we don’t want to spoil that. Kasi sa totoo lang naman, friendship is forever so ayun.”

Kung may positive, may negative reactions din na natatanggap si Janella sa kanilang team up, pero no reaction na lang daw si Janella sa mga ito.

“Well, hindi pa naming napag-uusapan ni [Joshua] pero, ‘yun nga sana mas mag focus lang tayo sa love, sa suporta na ‘yung mga nega, wag na papansinin, mga ganun, sana masaya lahat.”

Sa huli, nais lang ni Janella na maging positibo ang lahat sa kanilang pagpapakilig ni Joshua.

“Okay lang naman kiligin eh, dahil sa kilig niyo, meron kaming supporters and I’m very thankful for that, pero ayun sana lang, lahat tayo maging respectful sa isa’t – isa wala tayong dina-down na ibang tao, sana we know, where to place ourselves pa rin no matter what happens, kasi siyempre, lahat tayo may personal life. As much as I’m thankful, sana lagi tayong masaya na lang,” pahayag ni Janella.

[embedded content]

Sa ngayon, tutok si Janella sa promotion ng kaniyang single na “Blanko”.