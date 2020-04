“TINGNAN: ‘Ang Probinsyano’ stars, may panawagan sa publiko”

S S S S 👮‍♀️Task Force Agila 🦅 Ilang paalala- Stay at Home, Social Distancing muna, Sabunin ng mabuti ang mga kamay at magSuot ng washable mask! Higit sa lahat, BUONG PUSONG PASASALAMAT sa ating mga bayani, ang ating mga FRONTLINERS. Doctors, nurses, sanitation dept, janitors, guards, policemen, soldiers, govt officials, supermarket employees, drivers, delivery men, streetsweepers at lahat ng nagtatrabaho pa din ngayon sa kabila ng lahat ng nangyayari. Salamat po sa serbisyo at malasakit hindi lamang para sa inyong mga pasyente kung hindi para na rin sa BAYAN. 🇵🇭 You are always in our PRAYERS 🙏🏻 #AngProbinsyano @dreamscapeph #LIGTASPILIPINAS #MaskisaMust #Pilipinas #LabanPilipinas #masokaypagnakamask 🇵🇭

