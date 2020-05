“TINGNAN: Ivana Alawi, ipinasilip ang kaniyang summer ready body”

Mas pinainit pa lalo ni Ivana Alawi ang summer weather sa kaniyang latest social media post.

Muling ginulat ng Kapamilya star na si Ivana Alawi ang kaniyang mga followers sa kaniyang bagong social media post.

Sa retrato na uploaded ni Ivana nitong Sabado (May 23), kitang kita ang sexy at maintained na pangangatawan ni Ivana kahit na stay at home rin siya ngayong Enhanced Community Quarantine.

“Beach soon,” caption ni Ivana sa post.

Hindi ito ang unang post ni Ivana na ipinakita niya sa social media ang kaniyang sexing pangangatawan. Ilan dito ay posted pa rin ngayon sa kaniyang social media account.

Sa panayam kay Ivana sa “ Tonight With Boy Abunda ” sinabi ni Ivana na hindi siya apektado sa sasabihin ng mga tao sa kaniyang mga social media post.

[embedded content]

“At the end of the day i’m the only one who knows myself and alam kong hindi ako ganon so hindi ako nagpapa-apekto,” ani Ivana sa panayam sa TWBA.

Sa ngayon, stay at home din muna si Ivana kasama ang kaniyang pamilya at abala ngayon sa kaniyang mga nakakatuwang vlogs na mapapanood sa personal niyang YouTube channel.