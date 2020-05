“TINGNAN: Mural Paintings para sa mga COVID-19 frontliners, pinuri ni Angel Locsin”

Makikita sa mural painting ang imahe ni Darna sa tila sandigan ng mga Pilipino ngayon laban sa COVID-19.

Humanga ang aktres na si Angel Locsin sa isang malaking mural painting na likha ng artist na si AG Saño.

Sa Instagram, ibinahagi ni Locsin ang kanyang pagsaludo kay Saño, kung saan binigyang pagkilala nito sa pamamagitan ng higanteng mural painting ang sakripisyo ng mga medical frontliners na lumalaban sa COVID-19

“Hero in Disguise, By AG Saño,” bungad na caption ni Angel kalakip ang mga retrato ng halos matatapos nang mural art painting.

Makikita din sa painting ni Saño ang imahe ni Darna na komiks karakter na tumatak sa aktres.

“The artwork aims to pay tribute to the healthcare workers in the COVID-19 frontlines. To our brave frontliners, Kayo po ang real-life superheroes and thanking you for your selfless service isn’t just enough. Maraming-maraming salamat sa inyo,” ani Angel sa post.

Ayon pa kay Angel, inspirasyon para sa mga medical frontliners ang ginawang pagkilala ni Saño sa sakripisyo ng mga medical frontliners.

“Isang malaking karangalang maging inspiration mo sa pagpinta, AG Saño, at salamat sa patuloy na pagbibigay ng inspirasyon through your artwork. Nagkita na tayo dati sa La Luna Sangre, I remember because you are remarkable like your craft. Keep it up!” pahayag ni Angel.

Isa ang aktres sa mga showbiz personalities na unang gumawa ng aksyon para punan ang mga pangangailangan mag medical frontliners sa pamamagitan ng kanyang “UniTent” program para sa mga COVID-19 hospitals.