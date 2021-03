“TINGNAN: Rabiya Mateo, ipinasilip ang ilang paghahanda sa 69th Miss Universe pageant”

Sumalang na rin sa iba’t ibang looks si Rabiya Mateo na nagpa-wow sa pageant fans.

Puspusang training na para sa nalalapit na 69th Miss Universe pageant ang ginagawa ng Ilonga beauty na si Rabiya Mateo.

Si Rabiya ang representative ng Pilipinas sa nalalapit na Miss Universe pageant na gaganapin sa darating na May 16, 2021 sa Seminole Hard Rock Hotel and Casino sa Hollywood, Florida.

Mula sa pagrampa, Question and Answer, hanggang sa makeup sessions, inihanda na ni Rabiya ang sarili para masungkit ang ika-limang korona para sa Pilipinas.

Sa mga videos na ibinahagi ni Dyan Castillejo ng ABS-CBN, todo ensayo na ang Miss Universe Philippines sa kaniyang pag-rampa.

Sa nakalap ng PUSH na mga retrato, makikita din ang paghahanda ng Pinay beauty queen sa Question and Answer portion.

video courtesy @RabiyaMateo IG

Bukod sa oras sa pasarela at question and answer training, iba’t-ibang look din ang sinusubukan ngayon para kay Rabiya para lalong i-angat ang kagandahan ng reigning Miss Universe Philippines.

Sa mga uploaded photos na naka-tag sa social media ng beauty queen, makikita ang mala-reynang looks ng Pinay beauty.

Si Zozibini Tunzi ng South Africa ang reigning Miss Universe at kung papalarin, si Rabiya Mateo naman ang ika-limang Pilipina na makakapag uwi ng titulo sa Miss Universe na huling nasungkit ni Catriona Gray noong 2018.