“TINGNAN: Rico Blanco nagbigay pugay sa idolong si Kobe Bryant”

Isa si Rico Blanco sa libo-libong fans na ikinalungkot ang biglaang pagkamatay ng NBA icon na si Kobe Bryant.

Sa Instagram, nagbigay pugay ang singer sa kanyang idolo sa pamamagitan ng isang artwork, kung saan tampok din ang anak ng Los Angeles Lakers na si Gianna.

“Midnight art therapy cos when its quiet I can hear my heart still breaking. I don’t understand,” ani Rico.

Nitong Lunes, Philippine time, nagulantang ang mundo ng sports nang magising sa malagim na balitang pumanaw na ang basketball player sa edad na 41 matapos mag-crash ang sinasakyang helicopter sa Calabasas sa California, United States.

Kasamang namatay ni Kobe sa aksidente ang 13 anyos niyang anak na si Gianna at 7 iba pa.

Bago pa kay Rico, una nang nagbigay pugay sa iniidolong atleta ang komedyante at artist na si Michael V. sa pamamagitan din ng sketch na kanyang ibinahagi sa Instagram nitong Lunes.

“For some reason bigla kong naisip ‘yung tatay ko atsaka si Kiko. Feeling ko mae-excite sila na makaharap si Kobe. I had the same feeling nu’ng mawala si Michael Jackson. May halong ‘what if’ at inggit. Alam ko namang lahat tayo doon din ang punta pero to have people say goodbye so soon seems unfair to some of us. Buti na lang naniniwala akong He has a reason for all of these things,” aniya.

“We all deserve to be happy. Right here, right now or in the afterlife. Rest in peace Mamba,” dagdag pa niya.