“Toni Gonzaga balik-hosting sa ‘I Feel U’”

Feel na feel ang good vibes at kuwentong Kapamilya ng kasama si Toni Gonzaga.

Balik-hosting ngayong Enhanced Community Quarantine ang Kapamilya TV host na si Toni Gonazaga para sa digital show na “I Feel U”.

Ang “I Feel U” ay isang paraan ng Kapamilya network para bigyang pagpupugay ang real- life at good vibes story ng mga Kapamilya stars, Kapamilya audience mula sa Pilipinas at all over the world.

Ayon kay Toni excited siya sa kaniyang pagbabalik-hosting at ito na rin ang paraan ng Kapamilya network na mag konekta sa mga Overseas Filipino Workers na hindi makakabisita ngayon sa Pilipinas bilang pag-iingat sa COVID-19.

“Actually itong show na ito ang magtutuloy ng connection sa mga Kapamilya natin all over the world na sabik mapanood ang programa ng ABS-CBN, sabik na makita ang mga artista ng ABS-CBN thru our programs,” ani Toni.

Ayon pa sa Kapamilya star, naging hands on siya sa proyekto, na mapapanood sa TFC at iba pang digital platforms ng ABS-CBN.

“I think through our program (I Feel U) you’ll get to reminisce the past movies you have love, your favorite stars, hindi lang mga celebrity ang makaka kuwentuhan natin, kundi we had a chance to talk our Kapamilya abroad, here in the country, it’s an interactive show so mas, open siya, hindi restricted lamang na pang artista lamang. It’s for all of us, welcome lahat.” pahayag pa ni Toni.

Nagumpisa na ngayong gabi, May 10, ang “I Feel U”.