“‘Unexpected’: JC De Vera, na-surprise sa pagtanggap ng tambalan nila ni Maris Racal”

Bukas si JC De Vera sa pagkakataong masundan ang tambalang nabuo nila ni Maris Racal mula sa seryeng ‘Pamilya Ko.’

indi plano ang pagkabuo ng tambalang ‘PeaNat’ (Peachy at Nathan) sa seryeng Pamilya Ko , ayon sa aktor na si JC De Vera. Sa interview ng PUSH kay JC, sinabi nitong hindi nila inaasahan ang magandang pagtanggap sa pagpapareha nila ni Maris Racal sa naturang serye.

“Ang plano lang talaga ay mag-guest lang ako doon. Tapos pumasok lang ako doon sa story ni Maris. Yun lang yung plan, pero what happened after is really unexpected.

“Na-overwhelm kami actually. Na-surprise kami na gano’n yung feedback sa amin. It felt great. Ang gusto lang naman namin ay ma-portray nang maayos yung characters namin and maganda yung naging response ng mga fans,” paliwanag ni JC.

Bukas daw ang aktor sa pagkakataong masundan pa ang tambalan. “There are people who were asking kung masusundan ba, kung gusto ko daw bang maging love team si Maris. Sabi ko, wag akong tanungin niyo si Maris ang tanungin niyo. Kasi siyempre diba yung ginawa naming plot is for the show only,” pahayag ni JC.

Samantala, masayang nag-renew ng bagong two-year contract ang aktor sa ABS-CBN. Sa kabila ng isyu ng franchise renewal ng Kapamilya Network, sinabi ni JC na hindi niya masyado ito naiisip o ipinangangamba.

“Actually hindi ko iniisip. Ang iniisip ko lang right now ay magkaroon ako ng stable work sa ABS-CBN, and yung mga bagay na ‘yon hindi ko muna iniisip kasi siyempre ang important for me right now is magkaroon ako ng stable job. Of course I have a family already.

“Pero siyempre of course, hindi mo maaalis na mag-worry ka pero as long as the network is still supporting me, and they’re still giving me work, so I think I’m all good,” paliwanag niya.