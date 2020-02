“‘Untrue’ director Sigrid Bernardo tinutukan ang physical transformation nina Xian Lim at Cristine Reyes”

Aminado ang director na si Sigrid Andrea Bernardo na may pagka-perfectionist siya dahil yon ang training niya noon sa teatro kung saan siya nagsimula. Dala-dala niya ang training na ito hanggang sa paggawa ng pelikula kaya uso sa kanya ang mahabang rehearsals bago simulan ang syuting ng isang pelikula.

Na-experience ito ng mga bida ng pelikulang Untrue na sina Cristine Reyes at Xian Lim kay Direk Sigrid at ayon sa kanila, first time nila itong naranasan. Bukod sa rehearsals at workshop ay tinutukan din ni Direk Sigrid ang characterization nina Xian at Cristine sa Untrue.

“Yung physical transformations, very important sa akin,” pahayag niya sa kanyang solo presscon held last February 10.

“I was very frank sa kanila na if you really want the role, ito talaga non-negotiable because you have to look the part, ‘Xian hindi ka talaga mukhang ganito’ (kung ano yung ikaw mismo).

“Sabi ko, the role is very challenging. ‘Masyado kang model, malinis. Kung gusto mo talaga ,kailangang ganito, you have to be in 10 workshop days,’” kondisyon niya kay Xian.

Pagdating naman kay Cristine, ani Direk Sigrid, “Si Cristine, di ako papayag na wig, e. So, very important yung red hair. Kapag napanood ninyo yung pelikula, important yung red hair. So, sabi ko, hindi ako papayag na wig. So, kailangang short yung hair niya at pakulayan. So, it was a non-negotiable deal.

“Pinabasa naman sa kanila ang script, eh, para alam din nila na hindi lang ako nagre-require ng ganu’n lang. So si Cristine, alam niya yung requirement ng buhok at hindi ako papayag ng wig kasi ang hirap mag shoot ng wig.”

Eh,kumusta naman ang kanilang naging working relationship ng mga bida sa Untrue?

Sagot ni Direk Sigrid, “Nagustuhan ko sila na sumusunod sila sa akin. Sabi nga, lahat kami may topak so kung sino na lang ang susunod sa akin.

“Eh, hindi naman ako pumapayag talaga (na hindi ako susundin) so thank you sa actors ko na sinusunod talaga nila ako. Parang wala ring time mag-inarte kasi sobrang busy kami at ang dami-dami nilang iniisip, kami-kami na lang kaya walang time mag-inarte.”

Nilinaw din ngdirector ang tungkol sa diumano’y pagkakaroon nila ng gap ni Xian habang ginagawa ang Untrue.

“Hindi ko alam kay Xian, kasi tapos na ’to?” nagtataka niyang pahayag sabay puri sa aktor.

“Ako rin naman, pinupuri ko si Xian. Sobrang proud ako kay Xian kasi siguro pag napanood ninyo ang ibang pelikula ni Xian tapos napanood ninyo ito, iba, eh. Trailer palang iba na.

“Ako trailer palang very proud na ako, hindi dahil bias kasi ako nag-direk kundi nakaka-proud kasi nakita mo ‘yung growth niya. Sa workshop iba ‘yung rhythm niya nu’ng una hanggang nag-grow siya as an actor, very proud of him,” papuri pa niya sa aktor.

Ipalalabas sa mga sinehan ang Untrue sa February 19. Ang pelikula ay prodyus ng Viva Films at bahagi ng 34 films na target ng kompanya para sa kanilang 20/20 Vision.