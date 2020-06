“Veteran actor and politician Ramon Revilla Sr., pumanaw na”

Kinumpirma ni Sen. Bong Revilla na pumanaw na ang kanyang ama na si Ramon Revilla Sr.

Kinumpirma ni Bong Revilla sa kanyang Facebook post na pumanaw na ngayong araw June26,2020 ang kanyang ama na si Ramon Revilla Sr. sa edad na 93.

“After 93 full years, our father former Senator Ramon Revilla, Sr. succumbed to heart failure at 5:20 this afternoon. He is now free from physical pain and is in the loving arms of our Creator.

“Thank you very much for the love and prayers, as we ask for continuous prayers for the eternal repose of his soul,” sabi ng senador sa kanyang official Facebook page.

Isa sa mga haligi ng local movie industry si Mang Ramon na nabansagan bilang “Agimat” dahil na rin sa mga papel na ginampanan niya sa kanyang mga pelikula.

Nagsimula sa industriya noong 1952 sa “Ulila ng Bataan” at sumikat ng todo sa 1972 film na “Nardong Putik: Kilabot ng Cavite”.

Nakuha naman ni Ramon ang FAMAS Best Actor Award noong 1973 para sa “Hulihin si Tiagong Akyat” kung saan nanalo rin as Best Child Actor ang anak na si Marlon Bautista para sa nasabing pelikula.

1979 nang ibigay sa kanya ang parangal bilang Most Outstanding Actor at noong 2011 ibinigay sa kanya ang Lifetime Achievement Award ng Catholic Mass Media Awards.

Pito ang naging anak nila ng asawang si Azucena Mortel, na karamihan ay public servant at alagad ng sining ng pelikulang Pilipino. Pero noong 2011, sinabi ng spokesman ng pamilya na mayroon 72 na anak ang dating aktor sa 16 na babae.

Sa pulitika, naging senador naman si Ramon Revilla Sr. mula 1992 hanggang 2004.