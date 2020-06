“Veteran Actress Anita Linda, pumanaw na”

Binawian na ng buhay si Anita Linda sa edad na 95.

Pumanaw na ang veteran actress na si Anita Linda o Alice Lake sa tunay na buhay. Siya ay 95 years old.

Sa Instagram post ng direktor na si Adolf Alix kinompirma nito ang malungkot na balita na nagpaabot ng kanyang pakikiramay sa pamilya.

“This is a very sad day for me. I am trembling as I am gathering my thoughts… The great Anita Linda has passed away this morning at 6:15AM. Prayers for her soul. My condolences to her family and her children, Francesca Legaspi and Fred Osburn” pahayag ng direktor sa post.

Nakilala si Anita sa kanyang mga natatanging ambag sa showbiz, na gumanap sa mga markadong papel sa mga pelikula at sa telebisyon. Sa edad na 95, si Anita Linda ang itinuturing na pinakamatandang active actress sa local film industry.

Gumawa ng sariling pangalan si Anita Linda, sa pagiging romantic lead noong kabataan niya hanggang sa pagganap niya sa maternal o elderly roles na umani ng mga parangal sa iba’t ibang award giving bodies.

Lumabas din siya sa iba’t ibang Filipino films, gaya ng “Presa” ni Adolfo Alix, Jr. “Sisa” at “Ang Sawa sa Lumang Simboryo” ni Gerardo de Leon, at “Lola” ni Brillante Mendoza.

Taong 2019, binigyan ng pagkilala si Anita ng Fim Development Council of the Philippines bilang isa sa kayamanan ng pelikulang Pilipino kasabay ng 100 taon ng Philippine Cinema.