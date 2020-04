“Vice Ganda admits fear for health, safety of sister Dr. Tina Viceral amid COVID-19 scare”

Ace comedian Vice Ganda on Tuesday, March 31, admitted that he fears for the safety of his sister, Dr. Tina Viceral, who is among the tens of thousands of frontliners actively battling the spread of the coronavirus disease (COVID-19) worldwide.

On “ It’s Showtime “, the Unkabogable Star could not help but turn emotional as he shared how he and his family have been personally affected by the pandemic.

“’Yung ate ko kasi, alam mo, ‘yun ang nagpapabigat sa akin every day. Kasi ‘yung ate ko ay doctor, she goes to the hospital every now and then. So exposed siya. Ang lungkot ng buhay niya kasi ospital, tapos kapag uuwi siya ng bahay hindi siya puwedeng lumabas ng kuwarto. Hindi niya nakakasalamuha ang nanay ko, hindi siya puwedeng tumabi sa nanay ko kasi ang nanay ko ay matanda na. So pagkagaling sa ospital, from sasakyan, diretso ng kuwarto, tapos dinadalhan lang siya ng pagkain,” he said.

“Alam mo nakakaawa ‘yung pagkain niyang inaabot lang sa pinto. Kasi nga exposed siya,” he continued.

“Every day, hinaharap namin ‘yung fear na baka, hindi ba? Kasi exposed nga siya sa danger. Kaya noong nakaraan nagte-text siya sa akin kasi natatakot siya, pero kailangan niyang gampanan ang trabaho niya bilang doktor. Siyempre kailangan ko maging malakas kasi sa pamilya namin, parang ako ‘yung panganay. Hindi ako puwedeng mahina, so kailangan malakas ako. Tinext ko lang siya ng isang linya. Sabi ko ‘Your faith must always be stronger than your fears.’ ‘Yun lang ang (tinext) ko. Hindi ako puwedeng magparamdam na natatakot ako para sa kanya, kasi baka lalo siyang matakot,” he added.

Nevertheless, Vice Ganda prefers to keep his faith alive during this difficult time, saying, “Ako talaga kapit na kapit ako sa paniniwala na maayos ang lahat, mase-save tayong lahat. We have a God who saves and we have a God who will provide for everything that we need.”

The “Fantastica” star, who recently turned 44, had said that his only birthday wish is for the current health crisis to be over.

“Sabi ko talaga ‘Lord, kahit bawiin mo na po talaga lahat ng hair ko, kahit wala pong matira okay lang, basta matapos na po itong krisis na ito sa buong mundo. Siguro naman hindi lang ako ang may ganitong wish. Nagshi-share tayong lahat ng iisang wish ngayon — matapos itong krisis ng COVID-19 sa buong mundo,” he said.

“Kasi walang saysay ang lahat. Walang saysay ang buhok ko, walang saysay ang ganda ko, walang saysay ang lahat kung ano ang mayroon tayo ngayon hanggang nandito ang krisis na ito. Kaya nga pinapa-realize sa atin ni Lord kung ano ba talaga ang may value. The moment na ma-realize natin ang learning na gustong ibigay sa atin ni Lord ay mawawala ang lahat ng ito. Kaya sana sa lalong madaling panahon ay ma-realize natin kung anong teaching ang ibinibigay sa atin ng sitwasyon na ito,” he added.

