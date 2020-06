“Vice Ganda appeals to Congress: ‘Mahabag po kayo sa kapwa niyo mga Pilipino’”

Read Vice Ganda’s appeal to Congress.

Vice Ganda appealed to the congress to show compassion to the employees of ABS-CBN who are currently experiencing uncertainties following the shutdown of the broadcast operations of the network on television and radio.

On Monday, June 29, the House of Representatives resumed ABS-CBN’s franchise hearing.

On his Twitter page, Vice posted a video of an employee of ABS-CBN who shared about the network’s current situation amid the shutdown to the congress on Monday’s hearing.

Sharing his sentiments about the video, Vice said on Twitter, “Nananawagan kami sa inyo mga Kongresista. Pakinggan nyo pa ang boses nya na punong puno ng lungkot, pangamba at pagmamakaawa. Mahabag po kayo sa kapwa nyo mga Pilipino. Magkakababayan po tayo. Wag nating gipitin ang isa’t isa.”

In a separate post, Vice also asked for support from his followers.

“Kailangan namin ang suporta ninyo mga Kapamilya. Wag nating hayaang magdusa ang mga pamilya ng mga tuluyang mawawalan ng trabaho,” he said.