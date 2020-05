“Vice Ganda defends Coco Martin and Kim Chiu from bashers”

Vice Ganda admitted that he felt hurt for Coco Martin and Kim Chiu, who both have been the subjects of online bashing over the past couple of weeks.

During a nearly two-hour Facebook Live session on Saturday, May 16, comedian Vice Ganda opened up about a lot of things that have been bothering him over the past couple of days — including one which involves his friends Coco Martin and Kim Chiu.

The It’s Showtime host, who admitted to having been affected several issues varying from the ABS-CBN shutdown to the COVID-19 pandemic, couldn’t help but become even more emotional when the topic shifted to his good friends Coco and Kim.

“Nalungkot ako para sa mga kaibigan ko na nami-misinterpret, para kay Coco, para kay Kim Chiu kasi parang hindi nila deserve na pagsalitaan ng basta, sana iyong mga tao, mas magkaunawaan,” he said.

He added: “Mas masaya ako kapag ganoon, kapag ang mga tao ay hindi galit sa isa’t-isa. Iyon ang gusto ko.”

Sharing advice to those who are going through problems including those confronted with various negativities online, he said: “Kailangan patatagin ninyo ang sarili ninyo.”

He went on: “Hindi natin mako-control ang ibang tao kung paano sila mag-iisip, kung paano nila bubuksan ang bunganga nila, kung paano sila magiisip tungkol sa atin.” He added: “Don’t even try na kontrolin sila dahil masasaktan ka lang.”

“Pero mako-control mo ang sarili mo kung papatol ka ba sa kanila, kung iyong galit nila babalikan mo ba ng galit o papatayin mo sila sa kabutihan? Mako-control mo ba ang sarili mo kung papayagan mo silang mainis ka, kung babasagin mo ba ang sasabihin nila, kung papakinggan mo ba sila,” he continued.

Vice also left a message to all the bashers, saying: “Sa mga bashers, sa mga buwisit sa buhay –hindi na natin mako-control iyan. Ang mako-control lang natin iyong kung paano natin sila iiwasan at hindi sila maging bahagi ng magandang buhay nating lahat.”

Coco and Kim faced criticisms after defending ABS-CBN during an online protest following the shutdown of the media giant.