“Vice Ganda, ipinagluluksa ang pagkamatay ng matalik na kaibigan”

Labis na ipinagdadalamhati ng komedyanteng si Vice Ganda ang pagkamatay ng kanyang matalik na kaibigan at kasama sa bahay na kilala bilang si “Budi.”

Sa Twitter, ibinahagi ng “ It’s Showtime ” host ang kanyang mensahe para sa kanyang kaibigan na pumanaw kahapon, Hunyo 9.

You’ll always be my bestfriend, my brother, my family. I will always cherish and love you. Here and there. Now and forever. I will cry. But i won’t say goodbye.

