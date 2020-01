“Vice Ganda, kay MOMOLAND member JooE: ‘My daughter in Korea’”

Naging instant ‘baby girl’ ni Vice Ganda ang isa sa mga miyembro ng Momoland na si Jooe.

Isang makulit na episode ang naging guesting ng Korean all-girl-group na Momoland sa Gandang Gabi Vice nitong January 5.

Sa naturang episode, nagsimulang tawagin ni Vice Ganda ang isa sa mga miyembro ng Momoland na si JooE bilang kaniyang ‘daughter’ o ‘baby girl’ dahil sa pagkakapareho nila ng kulay ng buhok at outfit. Sa kanilang interview din, ilang ulit na tinawag ni JooE si Vice na ‘mom’.

[embedded content]

Sa parehong episode din, ipinaliwanag ng isa pang miyembro na si Nancy ang pinagmulan ng pangalan ng kanilang grupo.

“The name MOMOLAND is from the novel MOMO, and the novel stands for hope and healing, and the word LAND is like amusement parks. The whole meaning is we’d like to share hope and excitement and healing through around the world,” paliwanag ni Nancy, na aabangan din sa bagong serye sa Kapamilya Network.

Inilabas na ang pinakabagong single ng MOMOLAND na “Thumbs Up”.

[embedded content]