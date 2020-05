“Vice Ganda on being in quarantine with Ion Perez: ‘I’m enjoying the time with him’”

Vice Ganda also talked about how proud he is of his frontliner-sister who happens to be a doctor.

During an interview with MJ Felipe for his new online show called “Gabing-Gabi Vice,” comedian Vice Ganda opened up about how his boyfriend Ion Perez helped him to be at peace throughout the entire quarantine period.

Admitting that he has been enjoying his time with Ion, whom he is currently living with, Vice said he helped him overcome his anxieties and fears during these trying times.

WATCH: Vice Ganda launches online game show

“I’m enjoying the time with him so much. Itong pagka-lockdown ko with him is a big help for me — sa aming dalawa, feeling ko. Pero iki-claim ko na sa akin talaga ang laking bagay na nakakapagbigay siya ng kapayapaan sa atin. Kasi ‘yun ang problema ng lahat eh — na nawawalan tayo ng kapayapaan. Lahat tayo nangangamba. Lahat tayo natatakot,” the It’s Showtime host said.

He added: “Pero ‘pag katabi mo o kausap mo ‘yung taong mahalaga sa’yo na kayang magpahupa ng damdaming natatakot, ‘di ba malaking bagay ‘yun? ‘Yun ang naging effect sa akin nu’ng magkasama kami ni Ion ngayon. Kasi meron akong nasasandalan. ‘Yung ganun. At tsaka meron akong masasabihan ng totoong emosyon ko na hindi ako ija-judge.”

Admitting he would rather tell Ion his own problems rather than make his mother feel worried, the 44-year-old comedian revealed he is at ease showing his vulnerable side to his boyfriend — even crying to him from time to time.

“Kasi ‘di ba minsan may pagkakataon na may nararamdaman tayo na ‘di maganda pero ayaw nating i-share sa pamilya natin. Kasi baka lalo sila manghina. Baka sila rin matakot for you. So hindi na. Kumbaga sa pamilya ko tapang-tapangan ako. Pero kay Ion kaya kong umiyak. Eh ngayon ‘diba mahalagang iiyak natin ang mga takot? Ang mga lungkot natin. Hindi natin kinikimkim. Kasi talagang may epekto sa mental health itong pagkakakulong natin sa mga bahay na walang kasiguraduhan kung ano ang mangyayari bukas at kung ano’ng nangyayari sa labas,” he shared.

Meanwhile, Vice also talked about his frontliner-sister, a doctor, whom he said makes him so much proud because of his sacrifices amid the COVID-19 pandemic.

“Yes I’m so proud of her. Alam mo kapag may pagkakataon nga, kasi hindi ko palaging pino-post ang mga kapatid ko sa social media kasi ayoko silang i-expose ng malala. Gusto ko ‘yung alam nilang may kapatid ako pero hindi nila masyadong kabisado ‘yung mukha, hindi nila masyadong kabisado ‘yung pangalan. Para hindi masyadong nagda-drag kung saka-sakaling may mga nangyayari sa akin,” he stated.

He added: “Pero this time, ipinangangalandakan ko siya. Proud na proud ako sa kapatid ko talaga. Meron ang kapatid na doktor na nagsa-sakripisyo ngayon na hero ka ‘di ba? ‘Yung dati ako lang ang gustong alagaan pero ngayon ang daming tao na hindi mo kilala na kung akala nila propesyon lang ito, ay hindi ito propesyon. Ito ay devotion para sa tao. Para sa mundo.”

Vice also commended his sister for being able to pull off a smile despite the challenges she’s facing on the frontlines — including hours and hours of wearing of Personal Protective Equipment (PPEs) and the constant risk of being exposed to a COVID-19 patient.

“Tapos natutuwa ako pino-post niya ‘yung pictures niya na naka-smile. Kasi alam mo ‘yung mga frontliners, ‘yung pagsusuot lang ng PPEs, sakrispisyo ‘yun. Nakapaka-init. Napakahirap isuot. Tapos ‘yung suot mo ‘yun nasa tent lang siya kasi sobrang toxic na ng hospital, meron silang station sa labas ng hospital na tent lang. Na hindi naman airconditioned. So ang init. Pero may picture siya na nakangitid. Di ba? Paano mo nakakayanan ‘yun? Gaano kalaki ang puso mo para ngumiti na suot ‘yang PPE, nag-seserbisyo ka. Ang buhay mo ay naka-expose sa danger sa sakit na ito pero nakukuha mong ngumiti. Kaya ang galing. Proud na proud ako,” he stated.

[embedded content]