“Vice Ganda, ‘tahimik’ na ipinagdiwang ang pasko “

Hindi nakasama ang pelikula ni Vice Ganda sa Metro Manila Film Festival.

Natatangi at ibang iba ang pasko ngayon ng It’s Showtime host na si Vice Ganda na ninamnam ang oras ng Kapaskuhan sa piling ng kaniyang mga mahal sa buhay.

Walang entry sa taunang Metro Manila Film Festival si Vice ngayon di tulad ang kanyang nakasanayan.

Sa isang tweet noong December 25, inamin ni Vice na tahimik ang kaniyang Pasko na ibang iba tulad nang mga nakaraang taon.

“Dec. 25, 2020. Walang MMFF first day kaba and ngarag. Walang cinema tours. Walang mall tours. Walang kaliwa’t kanan na texts and calls from VIVA and Star Cinema kung magkano na ang gross every after screening hours. Tahimik lang. Kalmado lang. ibang iba. Kakamiss din,” pahayag ni Vice sa isang tweet.

Dec. 25, 2020

Ibang iba man ang pagdiriwang na ito ni Vice ng Pasko, sulit naman ito para sa Kapamilya host na ginugol ang oras para makapag pahinga.

“GANDAng tanghali!!! Salamat po Lord sa pagkakataong makapagpahinga. Maygazzzz ang fresh fresh ko na!” ani Vice sa tweet.

Isa sana ang pangalawang sequel ng box office movie na Praybeyt Benjamin sa mga planong isabak ni Vice sa 2020 Metro Manila Film Festival.

Dala na rin ng limitasyon sa shooting at restriction sa COVID-19, napag desisyunan ng kampo ni Vice at ng mga bubuo ng pekikula na i-atras ang kanilang entry.

The Mall, The Merrier ang huling Metro Manila Film Festival movie entry ni Vice Ganda kasama si Anne Curtis na napanood nitong pasko ng 2019.