“Video scandal may naiwang lesson kay Axel Torres”

Kung noon ay nahihiya pa si Axel Torres na amining sa kanya nga ang kumalat na video scandal sa internet ilang taon na ang nakakaraan, ngayon ay pinagtatawanan na lang niya ang tungkol dito.

“Wala na rin naman akong magagawa do’n kasi nangyari na. Obvious naman kung sino yon, di ba?” nakangiti niyang reaksyon nang makausap siya ng PUSH kamakailan lang.

Si Axel ay isang basketball player bago sumali sa Pinoy Big Brother at naging housemate ni Kuya. Ang naturang reality show ang naging stepping stone ni Axel para pasukin ang pag-aartista.

Sa pagkalat ng iskandalo noon ni Axel ay ibinahagi niya kung ano ang kanyang natutunan.

“Natutunan ko na, siguro huwag na lang talagang mag-video with other people na hindi mo naman talaga kilala. Also huwag na lang ding mag-record kasi yung technology ngayon ay sobrang high-tech na—na kahit deleted na pero puwede pa rin nilang makuha.

“So yon, huwag na lang mag-video. Gawan na lang nila in private, tsaka hindi mo naman kailangang videohan, kasi para saan yung video, di ba?” simulang pahayag ni Axel.

Nilinaw din ng basketball player na hindi siya ang nag-video sa kanyang sarili.

Aniya, “Yung akin naman kasi, hindi ko naman vinideo-han yung sarili ko, eh. Pero yon pala vinideo-han ako, so lesson learned.”

Si Axel ay nasa pangangalaga ngayon ng Asterisk Artists Management. Pero puwede pa rin daw naman siyang gumawa ng projects sa ABS-CBN.

“Ini-invite pa rin nila ako kapag may go-see o role na bagay sa akin. Wala namang conflict sa new management ko,” sey pa niya.

When asked kung kaya na rin ba niyang makipagsabayan sa ibang aktor na gumagawa ng kissing scene with other male actor ay medyo natigilan si Axel bago siya nakasagot.

“Alam mo ba, kaya rin ako tumigil mag-workshop before is because meron akong eksena na may kahalikan na guy at hindi ko siya kayang gawin. Kaya ang ginawa ko, hindi na ako umatend ng workshop,” natatawa niyang kuwento.

“Hindi naman ako na-trauma, wala namang ganun kasi di ko naman na-try, pero I was just… parang awkward talaga sa akin, eh. Pero I think, kung artista ka, you have to be ano talaga – versatile, di ba?

“That time kasi hindi pa talaga ako ready, pero right now… Hindi pa naman totally nagbabago ang isip ko, ayun pa rin naman, hindi ko pa rin siya kino-consider,” lahad ng aktor.

Inamin din sa PUSH ni Axel na madali niyang malaman kung tunay na lalaki o bading ang isang tao.

“Meron akong gaydar. Malakas ang gaydar ko,” pagtatapat niya. “Alam ko agad kung gay siya. Hindi ko alam kung paano ha, basta alam ko lang kahit sa unang kita pa lang alam ko na.

“Hindi sa judgmental ako ha, or anything, pero yung sense mo lang talaga na… alam mo yon? Nakikita ko lang sa mata talaga. Basta iba yung mata nila, eh. Medyo malikot na ewan. Pag nakikita ko na ganun, may duda na ako. Pero uulitin ko ha, hindi ako judgmental na tao,” huling pahayag ni Axel.