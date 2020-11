“Vilma Santos sa hinihiling na apo: ‘Baka very soon’”

Vilma Santos, tila may pahiwatig tungkol sa anak na si Luis Manzano at kay Jessy Mendiola?

“Kung meron man akong hihilingin sa birthday ko o ipagdarasal, ang talagang pinagdarasal ko lang at hihilingin ko sa Panginoong D’yos talaga is, ‘Lord, tama na po. Tama na po itong COVID.”

Ito ang birthday wish ng multi-awarded actress at Star for all Seasons na si Vilma Santos sa kanyang 67th birthday. Ipinahayag niya ito sa live stream ng YouTube tsikahan na Tonight With Allan D (2WAD) ng kaibigang showbiz writer na si Allan Diones noong October 31.

Patuloy ng actress-politician, “Sana unti-unti na itong mawala. Sana ma-lessen na yung namamatay. Ma-lessen na yung nagkakasakit, and at the same time, with all the calamities na dumadating ngayon, sana mabasawan na.

“2020 is really not a good year for all of us. And all over the world, hindi talaga maganda ang 2020. So, talagang prayers lang ang makakatulong sa ’tin para mabawasan ng lahat ang pagsubok na ito. Kasi hindi talaga maganda.”



Kasama rin ba sa birthday wish niya ang magkaroon na ng apo sa panganay na si Luis Manzano at sa kasintahan nitong si Jessy Mendiola?

“Siguro kung meron man akong hinihiling—apo. Baka very soon. Yihey,” excited na pahayag ni Ate Vi.

Reaksyon naman ni Allan, “Sandali, ano yung ‘very soon’? Uriratin natin yung ‘very soon.’”

May balita nga kasi na malapit nang magpakasal sina Luis at Jessy after nilang maipatayo ang kanilang dream house.

Buwelta ni Ate Vi, “Siguro, para sa inyo, karapatan ko lang sabihin sa inyo na very soon. Yon lang yon.”

Muling tanong ni Allan, “Very soon ang apo? Very soon ang wedding?”

Sagot naman ng aktres na natatawa, “Basta!”

Nagpasalamat din ang Star for All Seasons sa lahat na bumati sa kanyang kaarawan.