“Vivoree Esclito graduates from high school, receives two awards”

Vivoree Esclito took to social media to share the story of her high school journey.

Despite having to balance her schooling and showbiz career, Vivoree Escleto graduated from high school with flying colors. During her virtual graduation, the Kapamilya actress received the “Character Award: Generosity” and the “Academic Award: Philippine Politics and Governance.”

In an Instagram post, Vivoree recounted her high school journey and became candid about the struggles she had to overcome to graduate.

“This journey and I had a love-hate relationship; it was never easy. With all the other things I did for my career habang hinahabol ‘yung deadline sa homework, natutulala na lang ako minsan sa kakaisip kung ano ba ang uunahin ko. Napa ‘ayoko na’ at ‘bahala na’ na lang ako. Hindi ko naman akalaing malalagpasan ko rin pala ‘to. Pero honestly, I would NEVER have made it if it weren’t for the people who helped me throughout the school years. Napaka understanding and considerate ng mga teachers ko sa CFA, ang pamilya ko— na malaking motivation ko—at barkada ko na tanggap pa rin ako maka graduate man o hindi,” Vivoree said.

Vivoree admitted that she became very emotional when her name was called during the graduation ceremony.

She said, “Alam n’yo, gabi-gabi ko sinabi kay Lord na nahirapan na ako tas may sabay pang iyak ‘yun haha tas sabi ko sa Kanya, ‘Lord, Kayo na po bahala’ tapos ayun nga. Nairaos din ang 2 years of uncertainty ko. Naiyak ako nung tinawag pangalan ko kasi ang hirap para sa’kin emotionally at mentally ‘yung napagdaanan ko, hindi kahanga-hanga ‘yung pagiging unmotivated ko minsan, at pakiramdam ko, ‘ hindi ko naman siguro deserve ‘to’. Naisip ko na lang na para sa mga taong tumulong sakin ang success na ‘to.”

She added, “Tsaka syempre kasabay na dun ‘yung laking pasasalamat ko kay Lord kasi hindi Nya talaga ako pinabayaan. Alam ko namang hindi pa dito nagtatapos ang kalbaryo kasi may college life pa. Pero gusto ko lang ibahagi sa inyo ‘to para malaman ninyo na hindi kayo nag-iisa. Basta Lord, sisipagan ko na po talaga sa susunod na kabanata hehe ALL GLORY IS YOURS!”