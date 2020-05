“WATCH: Jodi Sta. Maria sings Beatles song as she shows support for ABS-CBN”

Jodi Sta. Maria is one of the celebrities who showed support for ABS-CBN as broadcast operations were halted after a cease and desist order by the NTC.

Kapamilya actress Jodi Sta. Maria shared her rendition of the Beatles song “Blackbird” as she showed her support for ABS-CBN.

On May 5, the Kapamilya network’s broadcast operations were halted following a cease and desist order from the National Telecommunications Commission.

On Sunday, May 10, Jodi posted on her Instagram a video of her playing the guitar and singing the Beatles hit while snippets of ABS-CBN’s fight to broadcast rolled.

In the caption, she wrote a lengthy message of support:

“Andiyan ang ABS CBN sa panahon ng krisis, ng sakuna, sa hirap at ginhawa, katulong at kaagapay ng lahat ng Pilipino.

Nasa puso ng ABS CBN ang mapaglingkuran, bigyang kasiyahan, malagyan ng ngiti ang bawat labi ng manunuod nito.

Iginigiit nila na may nilabag na batas ang aming tahanan na pinagkukuhaan namin ng kabuhayan, ngunit mga ahensya na mismo ng gobyerno ang nagsabi na walang nilabag na batas ang ABS CBN.

Hindi na dapat manahimik. Hindi dapat magpa-busal.

Sa ama na nawalan ng trabaho, sa ina na pinagkaitan ng mapagkukunan ng libangan, sa mga batang inagawan ng kasiyahan, sa empleyado na nawalan ng trabaho at pagkakakitaan, at sa lahat ng Pilipinong tinanggalan/ninakawan/pinagkaitan ng pang araw-araw na impormasyon at serbisyo na nararapat para sa kanila…nakikiisa po ako sa inyo. Sa bawat paglubog ng araw ay may nakaantabay na bagong panimula. At sa panahon ng dilim, kailangan lumaban na hawak ay Katotohanan at Dasal, sapagkat may naghihintay na ngiti at Kalayaan.

Binalian man nila tayo ng pakpak, hindi natatapos ang laban dito. Darating ang bagong umaga at tayo’y lilipad muli. Mas matayog kaysa nang sa huli.”

Jodi started her showbiz career with ABS-CBN. Among her notable projects included Tabing Ilog, Pangako Sa ‘Yo, and Be Careful With My Heart.