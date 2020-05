“WATCH: Sexbomb Dancers, reunited ngayong ECQ”

Get get awww!!! Sexbomb Sexiest Hits!!! Thank you sa effort Sexbomb Dancers ❤ Aira, Sunshine, Mia, Cheche, Johlan, Sandy, Grace, May, Joana, Danica, Louise, Mhyca & Cherry Ann. ❤❤❤ Ito na ang request nyo at kahit nasa kanya kanya kaming bahay at busy sa buhay nakakatuwa na nagawa naming sumayaw ng magkakasama kahit sa video lang! Stay safe everyone and enjoy! Awww! #sexbomb #dancers #Angelina #Riggadingdong #Chihuahua #Choopeta #Ilike

A post shared by Aira Bermudez Inovero (@airabermudez) on May 25, 2020 at 8:34pm PDT