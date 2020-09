“WATCH: Sharon Cuneta, Judy Ann Santos recall how their friendship started”

Sharon Cuneta and Judy Ann Santos opened up about their friendship as they look back on how it all began.

They have been each other’s “sister-by-choice” for nearly two decades now.

On Wednesday, September 23, Sharon Cuneta and Judy Ann Santos opened up about their friendship as they looked back on how it all began.

In the latest episode of the online show The Sharon Cuneta Show, Judy Ann recalled meeting Sharon for the first time when they worked together on the movie Magkapatid 18 years ago.

“Ang pinaka-naalala ko, ate, nung first shooting day natin, sa Alabang Town Center ‘yun, eh. Naalala ko ‘yun kasi may diary ako no’n, tapos sinulat ko siya, kung paano ako kinabahan. Excited, kinakabahan ako. Tapos si Joel Lamangan pa ‘yung director natin. Tapos first ko serious movie ko sa Viva, eh. So parang hindi ko alam kung saan ko ipe-place ‘yung pakiramdam ko,” narrated Judy Ann.

Judy Ann said she remembers getting star struck by Sharon when they shot their first scenes together.

“Tapos ang eksena natin ‘yung kumakain tayo sa Italianni’s na outdoor seating. ‘Yung nagpapawis ‘yung kamay ko, tapos nakatitig lang ako sa ‘yo. Pagnamamasdan kita, inoobserbahan kita, bawat salita mo, bawat kilos mo, paano ka uminom ng Coke, paano ka unimom ng tubig. Pinapanood kita tapos sinusulat ko siya sa diary ko! Ewan ko, basta talagang… Sabi ko, ‘Grabe, si Sharon Cuneta nasa harap ko!’ Parang hindi ako makapaniwala,” she said.

“Ito po kasi, siya ‘yung superstar na hindi niya alam,” added Sharon. “Hindi siya aware po na sikat siya. Na superstar siya. Kahit noon pa. Hindi talaga nagbago, napaka-humble na tao talaga.”

Judy Ann also recalled the time when Sharon let her sleep in her dressing room after she arrived to the set late because of a car trouble.

“Naalala ko, ‘pag tulog ako tapos maririnig ko kayo, palagi mong sinasabi sa lahat ng staff na, ‘Wag kayo maingay, ha. Natutulog si Juday. ‘Wag kayong maingay,'” she said. “So hindi ako dumidilat kasi nahihiya ako pinapatahimik mo ‘yung mga tao tapos gising pala ako. [laughs] Gising ako the whole time kasi parang hindi ako makapaniwala na andito ako sa dressing room ni ate Sharon!”

According to Judy Ann, it was also the Megastar who told her to stop addressing her as “Miss Sharon” and start calling her “ate.”

“Oo, natatawa ako kasi kapag merong mga, ‘Ms. Sharon, Ms. Sharon.’ Diyos ko,” said Sharon. “Si Judy Ann Santos pa, ano ba naman ‘to. Tsaka, ateng ate ako. Gusto ko maging ate mo, gano’n.”

Sharon, for her part, said her friendship with Judy Ann happened “organically.”

“Alam mo hindi ko actually ma-pinpoint kung kailan tayo naging, ‘yung talaga nag-start mag-bloom ‘yung friendship. ‘Yung mag-transform into friends ‘yung relationship natin. I cannot pinpoint the exact moment. Sa akin, nangyari siya organically, eh. Very naturally. Tapos, after the movie, parang lalong tumibay,” she said.

Judy Ann said it was towards the middle of their shoot when she and Sharon started opening up to each other.

“During our movie, ‘yung shoot natin, towards the mid-part, personal na ‘yung pinagu-usapan natin. Work habits, personal life, ‘yung problema ko sa trabaho ko, ‘yung problema ko kay Tito Alfie (Lorenzo, Judy Ann’s manager). Alam ko ikaw ‘yung tinatawagan ko noon,” she said.

“From then on, hindi [na] nawala ‘yung communication natin. I’d go to your concerts, you’d go to my premiere nights. Tapos hanggang sa mga birthdays ng mga bagets mo. ‘Yun na. Nagdire-diretso na,” she added.

“Mamaya nagpupunta na ako sa bahay mo. Hanggang pupunta ka na sa bahay ko. Hanggang sa naging matron of honor mo ako nung kasal mo,” said Sharon. “I was so honored kasi may ate ka naman, may kapatid ka, may iba ka pang best friends, but I became your matron of honor. I was so honored.”

“Tapos naging ninang ako sa kumpil ni Yohan,” she continued, referring to Judy Ann’s eldest daughter. “Ninang at ninong [din] kayo ni Miguel (Sharon’s son), ‘di ba? Sa akin talagang pamilya ka na, eh. Parang, super… it was just meant to be.”

Watch the full episode here:

[embedded content]