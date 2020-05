“What ‘working mom’ Melai Cantiveros learned as a mother while on quarantine”

Melai Cantiveros also shares what she does to keep her home fun amid the ongoing crisis.

Juggling work and role as a parent amid the COVID-19 crisis can be quite a hassle — especially considering the fact that a pandemic could take a toll on one’s mental health. But for supermom Melai Cantiveros, the saying ‘when there’s a will, there’s a way’ couldn’t be any truer.

In an exclusive interview with ABS-CBN Lifestyle, the “ Magandang Buhay ” host shared what kind of activities she lets her family do at home in order to manage their emotions.

“Ang ginagawa naming activities, maglalaro sila sa bahay, naglalaro sila ng mga hide-and-seek, tagu-taguan lang naman tayo dati. Char! Hide-and-seek sila ng Lola nya kasi di rin lumalabas ang Lola nya. And then, minsan nag dro-drawing sila, meron lang silang oras mag-watch ng TV, di sila mag-watch ng cellphone kasi para makita ko yung pinapanood nila, malaman ko agad! Kasi talagang with the guidance of the parents, nanonood sila ng social media. And then gumagawa sila ng mga pancake. Char! Hotcake lang sa atin,” she said.

She added: “Pero sinusuportahan ko sila sa mga gagawin, mag-swimming-swimming wala naman kami pool kasi nabutas na, sa planggana kaya para na rin silang lamog linabhan sa planggana. So, ine-enjoy lang nila and ako ine-enjoy ko rin.”

When it comes to food, Melai also makes sure she gets to provide her kids with whatever they want to eat — even if it means cooking them from scratch.

“Sinusuportahan ko sila sa mga gusto nilang food kahit talagang mahirap. Mga French fries na gusto nila, gumagawa ako ng paraan, yung mga patatas dito sa bahay, ginagawa kong parang French fries na pangmayayaman! So, dun lang talaga ang kinakaya ko. Kasi di din naman pwede lumabas kasi di mo alam. Kung baga risky ang ganung situation. So, ngayon, basta safe sila, ginagawa ko ang best ko, na a-appreciate din naman nila.” she stated.

When asked what she learned from her family during the crisis, Melai pointed out that she was able to appreciate even more her role as mom.

“Ang natutunan ko, lalo na sa asawa ko rin at kay Mela… Kasi nung February pa lang, nung naglinis ako dito ECQ na, paglinis ko nakita ko yung diary ni Mela, may pa-diary na sya. Ang nakalagay is, “I am happy”—nasa Instagram ko yun—“I am happy because Mama is here.” Hindi ko alam if tama yung English ko pero basta tama yung English ng anak ko, sure ako. So na-realize ko na, “Hala, ang saya pala nila pag nandito ako. Hindi mababayaran yung saya nila, hindi matutumbasan ng toys, halaga, basta nandito ako. The best part of their lives,”” she stated.

She went on: “Ganun din sa asawa ko kasi parang napagsisilbihan ko sila, napatatawa ko sila, yung time ko talaga, nabibigay ko sa kanila. So, yun ang na-realize ko is yung time talaga is best na mabibigay mo sa family mo.”

On what she can do to help other moms cope with the situation, she said: “Ang words of encouragement ko sa mga Momshie na nanonood ngayon is kung ma-spell nyo encouragement, charing lang! Pero gusto ko lang kayo bigyan ng patatag ng loob na lagi na lang tayo maging grateful, (pasalamat) tayo sa mga meron tayo ngayon. Kasi, kung sino yung sobra mapagpasalamat, kung grateful ka sa buhay mo, ikaw yung pinakamasayang tao sa buong mundo.”

She continued: “So, tignan natin lahat ng bagay na pwede natin mapagpasalamatan kahit na minsan, kasi ang utak iba din umatake ang utak eh. Minsan, “Anong nangyayari sa mundo? Ganito na ba?” Pero mga Momshie, kapit lang tayo kay God. Wala tayong ibang kakapitan kundi si God. At tignan natin ang sitwasyon na safe ang anak natin, safe tayo, approve na tayo doon kasi ‘Health is wealth’ talaga. Walang makakatumbas ng kaligtasan ng health mo kundi—walang makakatumbas na pera, fame, basta healthy mga anak mo, approved na yan. Na-prove natin yan ngayong may krisis na ito kaya maging grateful na lang tayo and wag tayong mawalan ng pag-asa. Kumapit tayo kay God dahil malalagpasan natin itong lahat basta lagi tayong magdasal.”

Melai Cantiveros has two children with Jason Francisco namely Mela and Stella.