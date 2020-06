“Why do Bright Vachirawit & Win Metawin compare themselves to these Thai dishes?”

Plano rin subukan ng Thai stars ang ilan sa mga Pinoy dish na highly recommended rin ng kanilang Filipino fans.

Game na game na sinagot ng Thai actors na sina Bright Vachirawit at Win Metawin ng hit Thai BL story na 2gether ang naging tanong ng entertainment press sa kanilang virtual meet and greet with Philippine media.

Dito, mas nakilala pa ng maraming Pinoy fans sina Bright and Win na mas minahal nila bilang sina Thine and Sarawat sa certified hit Boy Love series sa Thailand na mapapanood soon sa iWant.

Ni-reveal din ni Bright and Win ang ilan sa bagay na hindi pa alam ng kanilang mga fans tulad ng kanilang hobbies, pastime, favorite movie genre at background na certified relate din sa kanilang mga Pinoy fans.

WATCH: BRIGHTWIN LIVE: The 2Gether PH Mediacon | June 26, 2020

At dahil maituturing na food capital of the world ang Thailand, isa sa naging tanong sa Bright Win tandem ay kung anong Thai dish nila maikukumpara ang kanilang mga sarili na unang sinagot ni Bright

“Som tam (spicy papaya salad), because I’m hot and spicy! (laughs)” tugon ni Bright.

Si Win naman pasok na pasok sa kaniyang personality ang kaniyang napiling Thai dish.

“For me, Mango and sticky rice, because I’m sweet,” masayang tugon ni Win.

Highly recommended din ng Thai stars ang Ilan sa mga authentic Thai dish na kanila rin ire-recommend kung mayroon magiging Filipina date.

Bukod sa Thai dish, game rin na i-try ni Bright and Win ang Ilan sa Pinoy fish, sa katunayan humingi pa sila ng recommendation sa entertainment press kung ano ang una nilang dapat na subukan.

Sa kanilang popularity, hindi rin daw palalagpsin nina Bright and Win ang pagkakataon na bumisita sa Pilipinas at puntahan ang magagandang tourist destination ng bansa tulad ng crystal blue waters ng Cebu at white sand beach ng Boracay.

Sa ngayon, wala pang detalye kung kailan bibisita sa Pilipinas ang Thai stars na labis na inaabangan ng kanilang Pinoy fans.