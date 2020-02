“Xian Lim, ikinuwento kung papaano naayos ang relasyon niya sa entertainment press”

Xian Lim, idinetalye din kung ano ang natutunan niya sa bago niyang pelikulang ‘Untrue’

Special mention ang pangalan namin sa mga naging pahayag ni Xian Lim sa presscon ng Untrue kung paano nabago ang pakikitungo niya sa entertainment press. Tanda pa namin noong nasa pangangalaga pa siya ng Star Magic kung ilang series of meetings meron kami with Xian par ai-discuss sa kanya ang ilang dapat gawin para ma-improve ang kanyang PR sa press.

Ani Xian sa harap ng press na nasa presscon ng Untrue, kinailangan niya ng konting panahon para mas maintindihan ang press.

“Lahat naman, we get a better understanding as we grow as artists. Siguro, over time din po. Lumalawak po yung circle ko.

“Like ako, gusto kong magsulat, gusto kong magdirek. Gusto kong makagawa ng mga pelikulang co-producer ko. It’s really… ang laking tulong lang po na nakakausap ko kayo,” lahad ng leading man ni Cristine Reyes.

Kuwento pa ni Xian, “Like Mama Leo (Bukas), galit na galit sa akin dati si Mama Leo, ngayon okey na kami, love na niya ako. So, I think, over time, kasi at first, nakakakaba, and even now nakakakaba talagang kaharap ang press lalo na’t in a year, ilang beses lang ba tayo magkita? So,yung pakikisama sa tao, mas naggu-grow.”

With regards to the movie Untrue, first time ni Xian na maka-encounter ng sobrang daming workshops at rehearsals para sa isang pelikula bago ang actual taping.

“Yung ginawa namin ayaw nga tawagin ni Direk Sigrid (Andrea Bernardo) na workshop, she likes the term rehearsal, what I’ve learned is hindi totoo yung… you can never over rehearse. Kumbaga, gawin mo nang gawin and something better will always come up.

“Lagi niyang pino-point out yung working hard, na ang ibig sabihin pala is you have to read it so many times and that’s how she works. Let’s rehearse it as many times as possible.

“Meron pa nga silang binigay sa amin na schedule dito, I think ang total days namin dito was 12 na six to eight hours session. Tapos pagdating sa Georgia, breakfast, rehearse tapos shoot. Then pagkatapos ng shoot, rehearse ulit bago matulog, so that’s how much she stressed na kailangan we need to work hard and we really have to rehearse,” pagre-recall ni Xian sa naging proseso nila sa paggawa ng Untrue.

“Ang bigat din kasi talaga nung mga roles na dala namin, and ako I’m hoping na sana Makita nila yon sa screen – yung pinaghirapan namin,” pahabol na pahayag ni Xian.

Kinailangan ni Xian na mag-gain ng 20 pounds para sa kanyang role sa pelikula pero nung na-achieve niya ito, nahirapan naman siyang ibalik sa dati ang katawan.

“Ang sarap pumunta do’n sa magpapataba ka pero ang hirap bumalik lang (sa old shape) lalo na nung nagsimula yung teleserye ko ( Love Thy Woman ), nakita nila na bakit anglaki ko dito.

“Even nung nag-meeting kami for another project, ang sabi nila, ‘Ang taba mo, ang laki mo,paano yan?’ So I think it’s the process, going to the gym at ano talaga shedding off the pounds pero required nga kasi siya, eh,” paliwanag niya.

Bagama’t hindi siya ang first choice sa Untrue, hindi naman ito naging isyu kay Xian.

“It was intended for another actor, a much older actor kaya kinailangan din po na magkaroon ng konting transformation,” komento pa niya.

Ipapalabas ang Untrue sa mga sinehan simula February 19. Produced ang pelikula ng IdeaFirst at Viva Films.