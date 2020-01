“Xian Lim, nanghihinayang sa sinapit ng relasyon ng JaDine”

Xian Lim, ibinahagi kung ano ang sikreto ng kanilang relasyon ni Kim Chiu.

Isa sa maituturing na may matatag na relasyon ngayon bilang couple sa showbiz industry ay sina Xian Lim at Kim Chiu. Matagal-tagal na rin silang magkarelasyon pero napapanatili nila itong matatag sa kabila ng maraming intriga.

Nang makaharap ng PUSH si Xian sa storycon ng bagong movie ng Viva titled Sa Muli ay pinag-reak namin siya tungkol sa breakup na nangyari sa relasyon nina James Reid at Nadine Lustre by questioning kung matatag pa rin ba ang sa kanila ni Kim.

Ani Xian na natatawa, “Ang love life ko, okey naman. Same-same lang.”

Paano ba niya inaalagaan relasyon nila ni Kim para hindi mauwi sa hiwalayan?

Ani Xian, “Iba-iba kasi yan, eh. Kung ako, kung huhugutin ko sa sarili ko, it’s still the trust, eh. Trust the way you communicate and it takes two to tango.

“So parang dapat talaga open kayo sa isa’t isa and you won’t let a day go by na malamig. You fix it right away kung kaya, pero kung hindi palamigin muna.”

Naniniwala din ang aktor na kailangan ng space and time ng isang relasyon para mas mag-grow pa.

“Definitely kailangan ng space and time, pero huwag naman tagalan nang sobra. Kung titingnan n’yo nga po yung last post ko, meron akong panawagan sa lahat ng mga tao. Pumunta po ako ng Luneta Park at may signage po ako. Sabi ko, ‘Pinabayaan, ayan tuloy lumamig.’ So, dapat huwag pabayaan. Dapat ayusin kung ano yung dapat ayusin,” wika ni Xian.

Aminado rin si Xian na nagkakaroon silang major fight ni Kim at naiintindihan niya raw na kasama ito sa kanilang relasyon.

“Merong away. Definitely kasama yung away at dapat tanggapin mo na mag-aaway kayo kahit pa anong mangyari. Kumbaga, given na yon. Ang ano lang is, dapat tanggapin mo yung kung anumang indifference na meron kayo,”paliwanag pa ng aktor.

Hindi ba sila umabot sa cool off ni Kim?

“Hindi rin kasi ako naniniwala sa cool-off, eh. I mean, tama, may time, you give each other space andt ime pero bakit cool-off? Ano bang ibig sabihin no’n? Hindi ko rin kasi naiintindihan.”

So break agad ba dapat?

“Give it time. Huwag naman tayo basta-basta… Kung kaya pangayusin, ayusin natin, pero kung wala talaga, nasasaktan na tayo, kung hindi na tayo naggo-grow, di ba, that’s the time siguro na…” tugon ng aktor.

Nanghihinayang din si Xian sa sinapit ng relasyon ng Jadine.

“Always naman po talaga, any type of relationship kahit sino po yan, if there was a relationship (na nagtatapos) nakakapanghinayang naman po talaga.

“But yes, sometimes you grow as a person, sometimes you grow separately. Sometimes may dadaan na tao just to teach you a lesson and that lesson is what you bring to the next relationship para mas mag-blossom pa yung pagmamahal,”lahad pa niya.

May advice ba siyang puwedeng ibigay kina James at Nadine noong hindi pa sila naghihiwalay para tumatag ang kanilang relasyon?

“Wag na siguro to one particular couple, siguro sa lahat na lang since malapit na ang Feb-ibig ngayon– give love and spread love lang. Yon lang,” natatawa niyang komento.

Samantala, ang Sa Muli ay sinulat it ididirek ni Fifth Solomon. Ito ay isang period romance film na pagbibidahan din ni Ryza Ceno nbilang leading lady ni Xian.