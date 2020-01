“Yam Concepcion, gagawa pa ba ng sexy roles?”

Hindi rin ikinakahiya ni Yan Concepcion kung paano siya nagsimula bilang artista.

Looking forward ngayon sa magkakasunod na proyekto ngayong 2020 ang aktres na si Yam Concepcion.

Una na dito ang kaniyang unang beses na pagsabak sa horror movie Nighshift sa VIVA Films.

Ayon sa aktres, hindi niya inasahan na magsusunod-sunod ang paglapit sa kaniya nang magagandang proyekto ngayong 2020 kabilang na ang inaabangan na Love Thy Woman.

“Ang hirap kasi maging choosy, wala pa ako doon sa level na ‘yun para mamili ako ng mga roles. Sa akin lang, basta maganda (ang role) at kung interesado ako at tingin ko mabibigay ko ang 100 percent ko then tatanggapin ko,” tugon ng aktres sa panayam ng press.

Sa panayam, hindi rin naiwasan na mapabalik-tanaw ni Yam kung paano siya nagsimula bilang isang sexy-actress.

“Everything happens for a reason. Sa mga projects ko ngayon siguro nag-bigay daan sa akin ‘yung mga ‘yun kung nasaan na ako ngayon. Learning experience na lang siya,” aniya pa.

“Tapos na ako doon, nagsimula ako doon, at hindi ko ikinakahiya ‘yun, I’ve done a sexy-drama before and I’m done with it.”

Paliwang pa ni Yam: “Kasi noong time na ‘yun nagsisimula pa lang ako eh, wala akong idea kung ano ba talaga ang nangyayari sa industriyang ito, so I really don’t have an idea.”

At ngayon mas nais na patunayan ni Yam ang kaniyang sarili bilang isang aktres.

“Tinanggap ko ‘yung ganung mga projects noon kasi I trusted my management sa career path na gusto nila para sa akin at naniniwala ako na naging mabuti ang lahat nang iyon para sa akin.”

Mapapanood ang Nighshift ngayong Enero 22 sa direksyon ni Yam Laranas.