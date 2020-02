“Yam Concepcion, handa na sa kaniyang pagbabalik-telebisyon”

Huling napanood si Yam bilang si Jade Bartolome sa Kapamilya teleserye na “Halik” noong 2018.

Inaabangan ngayon ang pagbabalik ng aktres na si Yam Concepcion bilang kontrabida sa nalalapit na pagsisimula ng Love Thy Woman .

[embedded content]

Kapanabikan rin si Yam sa kaniyang nakakainis na papel bilang si Dyna Wong na kontra sa magiging karakter ni Kim Chiu at Xian Lim.

Matatandaan na ang Kapamilya actress na si Erich Gonzales ang orihinal na gaganap sana sa papel ni Yam.

“I don’t call myself a replacement,” tugon niya sa panayam.

“She resigned from the project and first choice ng Dreamscape is ako. Kasi pumunta sila sa Viva and they presented to me the story. During that time, hindi ko alam na umalis na pala si Erich so ako sabi ko ‘sige puwede, I’ll read the script first then I let you guys know.”

Kuwento pa ng aktres, magandang pagkakataon at bagong oportunidad ang karakter kaya hindi rin siya nagdalawang isip na bigyang buhay ito.

“Ako naman kasi magandang opportunity kasi makaka trabaho ko ‘yung mga big cast. Kaya sabi ko big opportunity ito for me so i took the project.”

At kung tatanungin naman kung may dapat bang pagsisihan si Erich sa iniwan na karakter pabirong tugon ni Yam. “Aba ewan ko, no comment.”