“Yassi Pressman defends Coco Martin from bashers: ‘Mabuti po siyang tao’”

For the first time ever, Yassi Pressman broke her silence to defend her FPJ’s Ang Probinsyano co-star Coco Martin who has been the subject of online bashing following an online protest where the latter voiced out his opinions on the ABS-CBN shutdown.

Yassi, who began her post by describing the kind of person Coco is, said she has always known him to be a kind-hearted human being.

“Mga Kaibigan po, mga Kapamilya, mga Kapuso, at mga mahal ko pong mga kababayan. Si Coco Martin po ay ilang taon ko na pong kilala, at sa pagkakakilala ko po sa kanya ay mabuti po siyang tao,” she wrote.

On behalf of her co-actor and good friend, Yassi said Coco’s words came out of strong emotions to defend his “family” — the people behind Ang Probinsyano.

“Pasensya na po kayo, kung sa pagkarinig po ninyo ay nadadala po siya sa kanyang emosyon, at yun po ay dahil mahal na mahal niya po ang mga ‘kapamilya’ niya,” she wrote.

She added: “Kami po iyon mga katrabaho, sa harap ng kamera at sa likod … mga pamilya po niya. Katulad po ng pagtatanggol po ninyo sa mga kaibigan, kapatid, mga magulang, at anak. Ganun rin po ang tingin niya sa amin. Sana po maintindihan po ninyo.”

Thanking Coco for everything he has done for his “family,” Yassi concluded: “Salamat Coco, sa lahat ng mabuting nagawa mo para sa aming lahat, at hindi namin makakalimutan ang lahat ng iyon habang buhay.”