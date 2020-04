“Yeng Constantino releases inspiring music video for ‘Dasal'”

Watch the music video for ‘Dasal’ by Yeng Constantino.

Yeng Constantino released the music video for her song “Dasal.” The singer hopes to inspire and give strength to those who are currently struggling amid the COVID-19 pandemic.

“Pag dumadaan tayo sa pagsubok minsan madaling sabihin na ‘think positive’ pero mahirap gawin, at ‘pag hindi natin nagawang maging ‘positive’ pakiramdam natin failure tayo. Pero paano kung ang Ama natin sa langit ay nakatingin sa atin at naghihintay na ibuhos lang natin ang mga bigat ng ating kalooban sa Kanya? Na hindi Nya hinuhusgahan ang pagproseso natin ng ating mga emosyon kundi nakikinig Sya at handa Nya tayong bigyan ng kalakasan,” Yeng wrote on her Instagram page.

The singer added that her song wants to highlight the message that God loves us and in times of trouble He will be there for us.

“May mga tanong tayo na minsan mahirap talagang masagot. Pero maniwala ka na sa kabila ng pakiramdam mong wala ka nang makakapitan nandun Sya sa tabi mo at niyayakap ka. Dumaan at dumadaan pa rin ako sa ganito pero ang sigurado, mahal Nya tayo at hindi ito magbabago. Kaya sana ang kanta kong ito ay magbigay ng kalayaan sayong umiyak, magpaapaw ng puso mong puno na ng pag aalala. At sana madama mo ang yakap Nya sa pakikinig mo nito,” she said.

The singer also shared a Bible quote, which also reflects the message of her song.

“Isaiah 41:10 So do not fear, for I am with you; do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you; I will uphold you with my righteous right hand,” Yeng posted.

The song was originally part of her album “Synesthesia,” which was released in 2018.