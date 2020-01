“Yves Flores, ikinuwento ang mga pinagdadaanan bilang breadwinner ng kanyang pamilya”

Hanggang ngayon ay tumatayong breadwinner ng kanyang pamilya si Yves Flores kaya hindi niya maiwasang mamroblema kapag wala siyang teleseryeng ginagawa o syuting ng pelikula.

Mabuti na lang daw na sa pagpasok ng 2020 ay may pelikula siyang ipapalabas—ang Block Z ng Star Cinema at teleseryeng A Soldier’s Heart ng ABS-CBN naipapalabas na simula January 20.

“Nag-shoot kami ng Block Z nung January to March 2019. Nag-shoot kami ng A Soldier’s Heart hanggang August, tapos minsan one month, two months, wala kaming taping, mahirap ding maghintay sa bahay kasi naiinip ka.

“Yung sa A Soldier’s Heart , ang tagal naming nag-taping niyan, lagi kaming naghihintay. Minsan one month hindi kami nagte-taping. Kapag walang taping o shooting, humahanap ako ng raket sa mga kakilala, at least naitatawid naman kahit papaano sa awa ng Diyos. Kahit maraming problema nung 2019 nakaraos naman,” simulang kuwento ni Yves sa exclusive interview ng PUSH .

Retired na teacher ang ama ni Yves. Kasalukuyan namang guro sa elementarya ang kanyang ina at siya ang nagpapaaral sa bunsong kapatid na babae.

“Yung kapatid kong babae ako ang nagpapaaral. Kumukuha siya ng Medicine sa Angeles City University so sa akin din yon. Akin lahat yon pati sa needs sa bahay,” pagbabahagi pa ng binata.

Patuloy ni Yves, “Mahirap siya financially lalo na pag madalang yung taping, pero masarap sa feeling lalo na pag nakikita mo yung kapatid mo na… masarap sa feeling lalo na ngayon na scholar yung kapatid ko, 40 percent na lang yung binabayaran ko. Siyempre malaki na ring tulong yon, ‘di ba?

“Alam ko naman kasi na darating yung araw na makakabawi rin naman siya. Hindi ko naman hinihingin yon pero alam ko balang araw matutulungan niya rin yung pamilya namin. Para sa amin din naman yon kasi dalawa lang din naman kaming magkapatid. Wala namang ibang magtutulungan kundi kami din.”

Gusto rin sanang ituloy ni Yves ang kanyang pag-aaral kaya lang, “Sayang kasi yung trabaho, pero gusto kong tapusin. Nagkakataon lang na kapag mag-i-enrol na ako biglang may trabaho so wala na. Yung Monday to Friday ko wala na. Hirap ding isingit kasi, eh.”

Third year college na si Yves sa kursong Operational Management.

“Gusto ko ring mag-IT tsaka Culinary – dalawa talaga yung gusto ko. Gusto ko IT kasi magaling kasi ako sa computer and ang dad ko kasi computer teacher siya at parang yon na yung namana ko sa kanya. Culinary naman, hindi ako nagluluto pero kapag nakakapanood ako ng mga cooking show, aliw naaliw ako at gusto kong gawin yung ginagawa nila,” lahad pa ng aktor.

Hindi ba siya naiinip sa takbo ng kanyang career?

Tugon niya, “Hindi naman, kasi minsan tuluy-tuloy naman yung work. Pero minsan, hindi rin maiwasan na mararamdaman mo yong pagkainip kasi natetengga ka rin, eh.