“Zaijian Jaranilla reveals his acting goals: ‘Gusto ko pang ma-explore yung gay roles’”

Zaijian Jaranilla admits he wants to study filmmaking this year.

All grown up now at 18 years old, Zaijian Jaranilla said he already has a bucket list of acting roles he wants to portray. “Sa ngayon, gusto ko yung autistic. Nagkaroon na ako ng role na ganun dati pero mild autistic lang, yung parang bata isip ko. Pero ang gusto ko yung tipong major na. Tapos ang pagiging bakla feeling ko sobrang challenging para sa akin yung role na ganun kaya gustong gusto ko maganapan yun. Nagkaroon na rin ako pero parang alam niyo yung tipo na parang gusto ko pa gawin, gusto ko pa magkaroon ng ganung role. Gusto ko pang ma-explore yung gay roles. Gusto ko ipakita na sa isang ganap ko, ibang klase ng gay ang makikita sa akin,” he told PUSH .

Even after starting out in Goin’ Bulilit more than a decade ago, Zaijian said that he does not take acting for granted no matter how many characters he has played onscreen. “Siguro madami lang talaga akong natutunan na bagay na kahit hanggang ngayon na-a-apply ko pa rin,” he explained. For 2020, Zaijian said he has two movie projects already lined up.

Zaijian also shared that he wants to go back to school to pursue another passion. “Balak ko mag-aral ng filmmaking. Dream ko talaga yung pagiging diector kahit nung bata pa ako kaya gusto ko yun i-pursue. Idol ko si direk Mikhail Red. Kaya nung napanuod ko yung movie niya, parang iba iba para sa akin yung cinematography. Hindi ko pa siya nakakatrabaho. Pero nung may festival na sinalihan yung movie namin tapos kalaban yung movie niya na Birdshot nakita ko siya. Kaya nung napanuod ko yung Birdshot, hindi naman sa inidolo pero tinitingala ko po siya as a director talaga,” he said.