“Zanjoe Marudo on accepting father roles: ‘Nag-take ako ng risk’”

It’s been 14 years since he first came out of the PBB house as part of the Pinoy Big Brother: Celebrity Edition in 2006 but Zanjoe Marudo admitted he had no idea it would lead to an acting career. “Nalaman ko na puwede pala ako mag-artista after na nung paglabas ko in-offer-an na ako. Paglabas ko ng Bahay ni Kuya, ang unang offer sa akin MMK (Maalaala Mo Kaya) with Anne Curtis. Si direk FM Reyes yung director ko. Ayun, buong araw kong sinasapawan si Anne sa camera kasi nga hindi ko alam na may camera pala sa likod, hindi na siya makikita tapos may iyakan scene kami tatlong oras nag-aantay si Anne. Sabi niya, ‘Hindi pa ba tapos? Kanina pa ako ako nandito.’ (laughs),” he shared during his Actors’ Cue session guesting with director Adolf Alix for the benefit of the #ExtendTheLove initiative earlier this month.

Zanjoe admitted he will never forget his first movie project You Got Me under Star Cinema in 2007. “Masuwerte din ako kasi yung una kong pelikula kasi si direk Cathy (Garcia-Molina) agad yung director ko nun so madami akong natutunan. Pelikula ito ni Sam Milby at ni Toni Gonzaga, nag-support ako sa kanila tapos ang dami ko agad natutunan after na gawin yung isang pelikulang yun kasi alam naman natin kung gaano kagaling si direk Cathy sa paggawa ng mga rom-com. Ang maganda naman sa ABS-CBN hindi ka pinipigilan bigyan ng pagkakataon lagi. Kunwari first chance ibibigay sa ‘yo tapos pag hindi mo nagawa iliipat ka sa iba or bibigyan ka ng iba. Bibigyan ka nila ng madaming chance. Kaya rin siguro kami natuto at tumagal na rin,” he explained.

But the 37-year-old actor admitted that the biggest leap he ever took in his career was to accept the role of a father in the teleserye Annaliza in 2013. “Siguro nag-take ako ng risk nung parang ang dami dami na masyadong leading man sa ABS-CBN. Hindi na alam kung kanino ibibigay yung next na teleserye, ganyan ganyan. Siyempre ang dami sa generation namin. Nag-take ako ng risk nung time na yun, tumanggap ako ng isang project na nag-tatay role ako na wala pa masyadong gumagawa sa mga kasabayan ko. Siyempre sa umpisa parang natatakot ako na baka tumanda na agad eh bata pa ako nung time na yun. Tapos hindi uso, walang gumagawa pa sa mga ka-age nun. Yung Annaliza maganda yung naging outcome niya tapos parang mas napansin ka na puwede ka pala kahit ano. Parang mas humahaba yung buhay mo pag may napapakita kang iba,” he shared.

Zanjoe’s guesting was part of the Actors’ Cue #ExtendTheLove initiative to help displaced film workers that are affected by the lockdown because of the pandemic.

Visit fb.me/ExtendTheLove for more details.